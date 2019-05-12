وزير اسرائيلي: ايران قادرة على إطلاق الصواريخ علينا

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن إيران قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بسبب العقوبات الأمريكية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد عن شتاينتس القول: “الأمور تزداد توترا. ولا أستبعد أي شيء. يمكن لإيران إطلاق صواريخ على إسرائيل”.

وأوضح أنه لا يستبعد أيضا شن إيران هجوما على إسرائيل بالوكالة عبر حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

يأتي هذا في ظل ارتفاع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة على صادرات النفط والتعدين الإيرانية، ورد إيران بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه مع القوى العالمية الكبرى عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة بصورة أحادية.