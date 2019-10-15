وزير اسرائيلي في مراكش.. وناشطون مغاربة غاضبون

عبر ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني عن احتجاجهم وغضبهم لحضور وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق ندوة دولية في مراكش، وتقديمه لمداخلة، ووصفوا ذلك بـ”جريمة اختراق”.

وحضر وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق، العضو السابق في الكنيست، مائير شتريت، في المؤتمر الدولي للسياسات، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في مدينة مراكش، بحضور وزراء ومسؤولين من المغرب والعالم.

وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إن حضور “شتريت” يعد “جريمة اختراق صهيونية جديدة”، مستنكرا تمكن الإسرائيليين من الحضور في المؤتمرات المنظمة في المغرب.

ووجه المرصد اتهامات إلى الحكومة بـ”الميوعة المزمنة في التعاطي مع الظاهرة، والخلط المقصود بين المواطنة المغربية، والصهاينة”، في إشارة إلى أصول “شتريت”، الذي ولد في منطقة قصر السوق نواحي مراكش، قبل أن يهاجر إلى إسرائيل رفقة عائلته في خمسينيات القرن الماضي