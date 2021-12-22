وزير افريقي يسبح 12 ساعة في البحر إثر تحطم مروحيته (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع في مدغشقر، فيديو يظهر فيه وزير الداخلية وهو مستلق على كرسي، وعلامات الإنهاك والتعب بادية عليه، بعد أن نجا بأعجوبة جراء تحطم مروحيته فوق البحر، واضطراره للسباحة مدة 12 ساعة.

وكان وزير الداخلية سيرج جيلي البالغ من العمر 57 عاما، على متن مروحية برفقة مسؤولين آخرين، في مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 64 شخصا على الأقل.

وأشار موقع "BBC" اليوم الأربعاء، إلى نجاة مسؤولين أمنيين أخرين كانا على متن نفس المروحية مع الوزير.

وأضاف أن الوزير جيلي استخدم أحد مقاعد الطائرة كأداة ليعوم عليها.

وقال جيلي "وقت موتي لم يحن بعد"، وأضاف أنه يشعر بالبرد لكنه غير مصاب.

وأضاف أنه سبح من "7:30 ليل الاثنين، حتى 7:30 صباح الثلاثاء" حتى وصل إلى بلدة ماهامبو الساحلية.