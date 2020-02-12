وزير الاتصالات الايراني يظهر ببدلة رائد فضاء مزيفه

اعتذر وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، رسميا "للشعب وعلماء الفضاء"، بعد أن نشر على حسابه في "تويتر" بذلة رجل فضاء مزيفة، في إطار الترويج لبرنامج بلاده الفضائي.

وقال جهرمي إن فريق الدعاية في وزارته، "ارتكب خطأ فادحا باختياره هذه الصورة"، التي تظهر بذلة أقرب للأزياء التنكرية منها لبذل رواد الفضاء الحقيقية.

رفته لباس فضانوردی هالووین خریده، ۲۰ دلار.

لوگوی ناسا رو کنده، یه پرچم ایران روش دوخته.

به عنوان دستاورد ملی داره فرو می‌کنه. pic.twitter.com/BIFi0AzJs2 — 🏳️Avand (@AvandFardi) February 4, 2020

وأثار نشر الصورة على حساب الوزير موجة من السخرية بين المغردين الإيرانيين، ما دفع جهرمي لإزالتها في وقت لاحق.

وكان موقع Polygraph.info المتخصص في التأكد من صحة المعلومات، أشار إلى أن هذه البدلة ليست سوى زيا مخصصا للأطفال يمكن اقتناؤه بقيمة 20 دولارا فقط.

مرسی که حس فضانوردی رو بهمون هدیه کردی.

با ٢٠٠هزار تومن. pic.twitter.com/wAVKtJRaVp — 🏳️Avand (@AvandFardi) February 4, 2020

وتم إدخال تعديلات على البذلة في الصورة المنشورة على حساب الوزير، باستخدام برنامج "فوتوشوب"، لإزالة علامة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، وإضافة العلم الإيراني إليها.

يذكر ان وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد عزاري جهرومي، على خلفية حجب الاتصالات عبر الإنترنت خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تلت رفع أسعار البنزين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، في بيان: “إننا نعاقب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي”، بحسب موقع “الحرة” الأمريكي.