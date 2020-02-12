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وزير الاتصالات الايراني يظهر ببدلة رائد فضاء مزيفه

منشور 12 شباط / فبراير 2020 - 05:30
وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري
وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري

اعتذر  وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، رسميا "للشعب وعلماء الفضاء"، بعد أن نشر على حسابه في "تويتر" بذلة رجل فضاء مزيفة، في إطار الترويج لبرنامج بلاده الفضائي.

وقال جهرمي إن فريق الدعاية في وزارته، "ارتكب خطأ فادحا باختياره هذه الصورة"، التي تظهر بذلة أقرب للأزياء التنكرية منها لبذل رواد الفضاء الحقيقية.

وأثار نشر الصورة على حساب الوزير موجة من السخرية بين المغردين الإيرانيين، ما دفع جهرمي لإزالتها في وقت لاحق.

وكان موقع Polygraph.info المتخصص في التأكد من صحة المعلومات، أشار إلى أن هذه البدلة ليست سوى زيا مخصصا للأطفال يمكن اقتناؤه بقيمة 20 دولارا فقط.

وتم إدخال تعديلات على البذلة في الصورة المنشورة على حساب الوزير، باستخدام برنامج "فوتوشوب"، لإزالة علامة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، وإضافة العلم الإيراني إليها.

يذكر ان وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد عزاري جهرومي، على خلفية حجب الاتصالات عبر الإنترنت خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تلت رفع أسعار البنزين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، في بيان: “إننا نعاقب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي”، بحسب موقع “الحرة” الأمريكي.


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