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وزير الاقتصاد الأرجنتيني يستقيل من منصبه

منشور 03 تمّوز / يوليو 2022 - 03:12
وزير الاقتصاد الأرجنتيني المستقيل مارتن غوزمان
وزير الاقتصاد الأرجنتيني المستقيل مارتن غوزمان

قدم وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان، استقالته من خلال في رسالة وجهها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز.

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وشغل غوزمان منصبه منذ ديسمبر 2019.

وقال الوزير في رسالته: "أكتب لكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد"، من دون أن يقدم أسبابا لخطوته تلك، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه "كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلي البيروني".

مشددا على "ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي".

واعتبر أن "مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف، هو أمر أساسي في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو".

كلمات دالة:مارتن غوزمانالاقتصاد الأرجنتيني

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