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وزير الاقتصاد الفرنسي في القاهرة تمهيدا لزيارة ماكرون

وزير الاقتصاد الفرنسي في القاهرة تمهيدا لزيارة ماكرون
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