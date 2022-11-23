وزير الخارجية أمريكا يبحث تحقيق سلام دائم بشمال إثيوبيا

ناقش أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، مع آبي أحمد مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في شمال إثيوبيا.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بجهود الحكومة الإثيوبية المستمرة في العمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي وكذلك في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين.

وأكد الوزير الأمريكي على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع سلاح قوات تيجراي في وقت واحد.