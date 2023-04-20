وزير الخارجية الإسرائيلي: سنطبع مع السعودية.. وسأزورها

البوابة - أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية مطروح، وأنه ينوي زيارتها، دون تحديد موعد معين لتلك الزيارة، التي لم تعلق عليها الرياض حتى اللحظة.

وقال كوهين، إن دولة واحدة أخرى على الأقل ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم (التطبيع) هذا العام، دون أن يذكر اسمها.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي خلال زيارة لأذربيجان: "إن (زيارة السعودية) مطروحة على الطاولة، لا يوجد موعد حتى الآن".

واشار الوزير الاسرائيلي، إلى أن عدوة بلاده هي إيران، وليست السعودية، مبينا أن الإجتماع الذي جمع بين السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراها، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طرح قضية التطبيع بين "تل أبيب" والرياض.

ويرى كوهين، أن عودة العلاقات بين السعودية وإيران، يحمل مؤشرات جيدة لاسرائيل، مبينا أنه من الممكن أن يحدث ذلك موازنة تقرّب المملكة من إسرائيل.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، لا تقيم علاقات مع اسرائيل، وتؤكد دائما أن التطبيع معها مربوط بحل القضية الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين الماضي، إن تل أبيب تريد السلام والتطبيع مع السعودية، وتعتبر ذلك "خطوة كبيرة" نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.