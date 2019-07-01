وزير الخارجية الاسرائيلي يزور الامارات

كشفت تقارير اعلامية اسرائيلية ان وزير خارجيتها، إسرائيل كاتز، التقى في ابو ظبي مع مسؤول رفيع المستوى وذلك على هامش التنسيق حول إطلاق تعاون إسرائيلي خليجي اقتصادي إضافة إلى قضية إيران.

وقالت التقارير العبرية ان كاتز شارك في مؤتمر لبرنامج المناخ التابع للأمم المتحدة، وأجرى هناك محادثات مع الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش

הותר לפרסום: שר החוץ ישראל כ״ץ ביקר באבו דאבי במסגרת ועידת האו״ם לענייני סביבה. pic.twitter.com/IypnMscqZ9 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) ١ يوليو ٢٠١٩

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتز عرض خلال زيارته إلى أبو ظبي مبادرة أعدها للإسهام في التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، بينها السعودية، عبر البنية التحتية لسكك الحديد وميناء حيفا.

وتعد الامارات مشاركا رئيسيا في صفقة القرن ومن الدول التي ستدفع اموالا ورشى لدفع الفلسطينيين على الموافقة على الصفقة التي يرفضوها وعلق كاتز،: "هذا خطوة مهمة إلى الأمام فيما يخص علاقات إسرائيل مع الدول الإقليمية".