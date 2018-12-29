وزير الخارجية البريطاني ينتقد ترامب على خلفية قراره الانسحاب من سوريا

وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت

انتقد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية قراره سحب قواته من سوريا، قائلا إن رؤية ترامب للعالم "إما أسود تماما أو أبيض تماما".

وقال هانت ردا على أسئلة "بي بي سي" حول القرار الأمريكي "الرئيس ترامب جعل من اختصاصه التحدث عما يجري في العالم إما بالأسود تماما أو بالأبيض تماما".

وأضاف هانت: "حققنا بالتأكيد تقدما هاما في الحرب ضد داعش، لكن الأمر لم ينته" مضيفا "مع أنهم خسروا مناطق سيطرتهم بشكل شبه تام، فهم ما زالوا يسيطرون على أراض، وما زالت هناك مخاطر فعلية".

ولدى سؤاله عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أيضا، قال هانت "سنواصل بذل كل ما ينبغي لضمان السلامة في شوارع بريطانيا".

وفاجأ ترامب حلفاءه بإعلانه يوم 19 ديسمبر الجاري، سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا لمكافحة تنظيم "داعش".