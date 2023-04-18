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وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لأول مرة منذ عام 2011

تاريخ النشر: 18 نيسان / أبريل 2023 - 07:42
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيصل دمشق اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية.

وسبق أن قام فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري، بزيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي عقب دعوة من قبل  نظيره السعودي فيصل بن فرحان وذلك من أجل عقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ويتضمن الحل السياسي للازمة السورية المحافظة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إضافة إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.
 

كلمات دالة:فيصل بن فرحان آل سعودالسعوديهسوريادمشقالازمة السورية

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