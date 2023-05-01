وزير الخارجية السوري يزور الأردن

وصل فيصل المقداد وزير الخارجية السوري إلى العاصمة الأردنية عمان وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية كل من سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق.

ويأتي الاجتماع في العاصمة الأردنية في إطار مواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية و استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة في نيسان الماضي.

وكان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة انعقد في منتصف نيسان بمشاركة وزراء خارجية مصر والعراق والأردن من أجل البحث في مسألة عودة الجمهورية السورية إلى جامعة الدول العربية، وذلك قبل نحو 30 يوما من انعقاد القمة العربيّة في المملكة السعوديّة.

واتّفق الوزراء العرب المجتمعون في جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة في الجمهورية السورية.