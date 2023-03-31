وزير الخارجية السوري يزور مصر السبت

يجري وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زيارة الى العاصمة المصرية القاهرة غدا السبت في اول زيارة لمسؤول سياسي سوري رفيع منذ اندلاع الثورة السورية قبل 12 عاما

ومن المقرر ان يلتقي المقداد نظيره المصري سامح شكري وهو اللقاء الثاني بين المسؤولين بعد زيارة شكري الى دمشق في اطار جولة شملت تركيا تضامنا مع الدولتين بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما في السادس من شباط فبراير الماضي

واعلنت الخارجية المصرية في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن الوزير سامح شكري سيلتقي مع المقداد، دون تفاصيل أكثر.

وتوقعت تقارير متطايقة ان يلتقي المقداد بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الزيارة

وكان السيسي قد اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بشار الاسد معزيا بضحايا الزلزال