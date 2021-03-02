وزير الخارجية القطري في القاهرة

يعد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكبر مسؤول قطري يزور مصر منذ منتصف عام 2017، على خلفية المقاطعة بين الدوحة ودول الرباعي العربي.

وصل إلى مصر مساء الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده غدا الأربعاء.

وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ“إرم نيوز“، إن آل ثاني وصل على متن طائرة خاصة قادمًا من العاصمة الدوحة، مشيرة إلى أنه تم إنهاء إجراءات الوصول للمسؤول القطري بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن الوزير القطري وصل إلى مصر بعد ساعات من وصول سلطان المريخي، وزير الشؤون الخارجية القطري.

ويستمر اجتماع الجامعة العربية على مدى يومين، حيث من المقرر أن تقوم مصر بتسليم رئاسة الاجتماع إلى قطر.

ويعد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكبر مسؤول قطري يزور مصر منذ منتصف عام 2017، على خلفية المقاطعة بين الدوحة ودول الرباعي العربي.

وتأتي الزيارة بعد لقاء مباشر الشهر الماضي في الكويت بين وفدي مصر وقطر، من أجل استكمال ترتيبات المصالحة وتنفيذ بنود اتفاق قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر.

