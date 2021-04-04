وزير الدفاع الاسرائيلي: الأردن عمقنا الاستراتيجي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، أن الأردن يعتبر عمقا استراتيجية لإسرائيل، ومن مصلحتها تقديم كل المساعدة اللازمة له.

وفي أول تعليق إسرائيلي على الأحداث الأخيرة في المملكة، قال غانتس، في تصريحات نقلها موقع "والا" العبري، إن "محاولة الانقلاب (في الأردن) شأن داخلي". مع ذلك فقد أكد الوزير أن "الأردن دولة سلام مجاورة ذات أهمية استراتيجية استثنائية". وتابع:

"هذا هو عمقنا الاستراتيجي ويجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذا التحالف القائم منذ أكثر من 30 عاما".

وشدد غانتس على أن "الأردن القوي والمزدهر هو في نهاية المطاف في مصلحتنا السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم ماليا". وأضاف: "أنا أؤيد منحهم كل المساعدة اللازمة".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس السبت بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.