وزير الدفاع التركي محذرا اليونانيين: لا تخوضوا مغامرات جديدة

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن اليونان تحاول حشد جهات دولية ضد بلاده، وتواصل زيادة التوتر عبر بعض الإجراءات والخطابات الاستفزازية.

ودعا وزير الدفاع التركي، اليونانيين إلى استخلاص الدروس والعبر من التاريخ، وعدم خوض مغامرات جديدة، وقال: " لقد رأيت في التاريخ أن هذه الاستفزازات ليست لصالحكم..لا تكرروا نفس الشيء".

ووصف أكار تتبع اليونان للمقاتلات التركية عبر منظومة الدفاع الجوية الروسية "إس300"، بـ"العمل العدائي الذي يتعارض مع مبدأ حسن الجوار وروح التحالف في الناتو".

وشدد أكار على أن "تركيا تواصل مساعيها لحل كافة الخلافات مع اليونان بالطرق السلمية والدبلوماسية وتتعامل مع تصرفات أثينا بصبر"، موضحا أن "اليونان تواصل زيادة التوتر عبر بعض الإجراءات والخطابات الاستفزازية، رغم النوايا الحسنة التي تبديها تركيا".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن "اليونان تحاول حشد جهات دولية ضد تركيا عبر الأكاذيب والافتراءات، وتسعى لاستغلال أي حدث من أجل تحقيق مصالحها"

اليونان: مستعدون للمواجهة

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أكد في تصريحات سابقة وجهها من فرنسا، أن بلاده مستعدّة لمواجهة أي تهديد لسيادتها، في إشارة إلى أنقرة التي تتهم أثينا باحتلال جزر تركية في بحر إيجه.

وخلال زيارة له إلى باريس، حيث استقبله في قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال ميتسوتاكيس من العاصمة باريس، حيث استقبله في قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "نحن مستعدون لمواجهة كل من يهددوننا إن لم نتنازل عن جزرنا، عن أراضينا".

وإذ ذكّر رئيس الوزراء اليوناني بأنّ بلاده اشترت من فرنسا في آذار/مارس ست مقاتلات رافال وثلاث فرقاطات للدفاع والتدخل، شكر باريس على دعمها لأثينا في مواجهة "الاستفزازات" التركية.

وأكد ميتسوتاكيس في الوقت نفسه استعداده للتفاوض مع أنقرة، قائلا: "نحن منفتحون دائماً على النقاش والحوار".

من جانبه، ندّد الرئيس الفرنسي بما وصفها "الاستفزازات والتصريحات غير المقبولة التي تشكك في سيادة اليونان"، وكرر التأكيد "بوضوح وحزم" على دعم باريس لأثينا.

وقال ماكرون "لن ندع أي اضطراب يترسّخ، وخاصة في شرق البحر المتوسط".