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وزير الدفاع الصيني: سندافع عن أراضينا مهما كان الثمن

وزير الدفاع الصيني: سندافع عن أراضينا مهما كان الثمن
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