وزير الدفاع الصيني: سندافع عن أراضينا مهما كان الثمن

وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه

جدد وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه خلال لقاء مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس التأكيد على أن بلاده ستدافع بشكل حاسم عن وحدة أراضيها مهما كان الثمن.

وقال وي فنغ خه: "تعارض القوات المسلحة الصينية أي نشاطات تهدف لتقسيم البلاد، وستدافع عن سيادة وأمن ووحدة أراضي الصين مهما كان الثمن".

وفي وقت سابق، أكد وي فنغ خه أن الجيش الصيني سيستخدم كل الوسائل المتوفرة لديه لمنع انفصال تايوان عن الصين.

وسبق أن وصفت وزارة الخارجية الصينية مرارا قضية تايوان بالأكثر حساسية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.

وتعارض بكين بشدة علاقات الدول الأخرى مع تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتحتج السلطات الصينية، باستمرار على توريد واشنطن السلاح لتايوان.