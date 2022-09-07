وزير العدل الجزائري يزور المغرب

يزور وزير العدل الجزائري المملكة المغربية في زيارة يبدو انها اضطرارية حيث العلاقات مقطوعة والحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة بين البلدين وذلك لتسليم دعوة إلى عاهل البلاد الملك "محمد السادس" لحضور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه "في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر (بداية نوفمبر/تشرين الثاني) 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية".

وعلى ضوء ذلك سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا .

وجاء اعلان الوزارة المغربية لازالة اللغط وتاويل الزيارة على انها في سبيل انهاء الخلافات وإعادة العلاقات المقطوعة مع المغرب، وقالت "الزيارة بروتوكولية لدعوة الرباط إلى القمة العربية ولا تتعلق بمسألة العلاقات الثنائية".

وكانت الجزائر قد اتهمت المغرب في وقت سابق، بأنه يحاول إفشال القمة العربية التي تحتضنها، بعد تصريحات لوزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزارء الخارجية في دورته العادية الـ158، هاجم خلالها دعم الجزائر لما وصفه بالميول الانفصالية في المنطقة.

وسلمت الجزائر دعوات لحضور القمة العربية لعدد من الدول، أبرزها مصر وفلسطين، فيما أعلنت أنه لن يتم مناقشة مسألة عودة النظام السوري للجامعة العربية خلال القمة، وهو ما أنهى جدلا استمر لأشهر بعد مساعي الجزائر لإعادة إدماج دمشق في الجامعة وعودتها لمقعد سوريا الشاغر.