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وزير النفط السوري: أزمة المحروقات ستنفرج خلال أيام

وزير النفط السوري: أزمة المحروقات ستنفرج خلال أيام
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