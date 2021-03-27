وزير النقل المصري للسيسي: "مقدرش أتحمل مسؤولية ناس تموت تاني"

ذكر وزير النقل المصري كامل الوزير أنه "لا يستطيع تحمل مسؤولية ناس تموت مرة أخرى في حادث قطار"، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب حادث قطاري سوهاج.

وأضاف: "هناك مبالغ كبيرة تنفقها الدولة على تطوير السكة الحديد"، مضيفا أن "العاملين في السكة الحديد يجب أن يغاروا على سمعتهم بعد هذا الحادث المؤسف".

وتابع أنه مع نهاية العام الجاري ستكون كل عربات القطارات روسية جديدة أو أنها مطورة بالكامل.

وأشار إلى أن "هناك مشاكل في العنصر البشري داخل هيئة السكة الحديد، ويتم العمل على تأهيله على أعلى مستوى"، موضحا أنه "يجب أن يكون من يعمل في السكة الحديد يحب بلده ويغير عليها وعلى هيئته ومؤهل ويمتاز بالسلوك الجيد".

وأكد وزير النقل أن جميع القطارات ستعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها من خلال الأجهزة الآلية بكل قطار، لافتا إلى أنه "اقترح خلال اجتماعه مع الرئيس السيسي وجود تأخيرات في مواعيد القطارات للحد من الحوادث".

وحسب أحدث التقارير، أدى حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج المصرية بعد ظهر يوم الجمعة إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين. (RT)