وزير بريطاني: احتمال وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي 50%

وزير التجارة البريطاني ليام فوكس

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إن هناك احتمالا “بنسبة 50 في المئة” لوقف خروج بريطانيا منالاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب من الاتحاد الشهر المقبل.

وقال فوكس وهو من المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لصحيفة صنداي تايمز” “إذا لم نصوت لصالح الاتفاق فلا أتوقع أن تتجاوز نسبة (الخروج من الاتحاد الأوروبي) 50 في المئة”.

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثلاثة أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار المقبل، بدأ اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي يتهاوى ليفسح المجال بذلك أمام سلسلة من الاحتمالات، ابتداء من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري إلى إلغاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي قد ألغت في وقت سابق من الشهر الجاري التصويت المقرر على اتفاقها بعد أن سلمت بأن البرلمان سيرفضه. ومن المتوقع أن يصوت النواب على الاتفاق في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير/ كانون الثاني.

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد، ويريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد وذلك للتركيز على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ أيار.

وأضاف يونكر في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية: “يجري التلميح إلى أن هدفنا هو إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بكل السبل الممكنة. هذه ليست نيتنا. كل ما نريده هو وضوح علاقاتنا في المستقبل. ونحن نحترم نتيجة الاستفتاء”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض على اتفاق جديد مع بريطانيا بعد موافقة البرلمان البريطاني مباشرة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.