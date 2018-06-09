وزير تركي: بإمكاننا السيطرة على جبل قنديل متى نشاء

جبل قنديل بشمال العراق

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بمقدور بلاده السيطرة على معاقل منظمة “بي كا كا” في جبل قنديل بشمال العراق، متى تشاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن” التركية، السبت.

وحول العملية العسكرية الجارية في شمال العراق ضد معاقل الإرهاب، أوضح صويلو أن جبل قنديل هدف قريب بالنسبة لبلاده، وأن السيطرة عليه هي “مسألة وقت”.

وأضاف صويلو: “يمكننا السيطرة على قنديل في الوقت الذي نشاء.. قوة تركيا في هذا المستوى حاليًّا”.

وتابع قائلًا: “سترى تركيا خلال مدة زمنية قريبة جدًّا أبطالنا في قنديل.. إنها بالنسبة لنا مسألة وقت فقط”.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن قوات الأمن تحبط عمليات كثيرة لمنظمتي “بي كا كا” و”فتح الله غولن”، مشيرًا إلى أنهم لا يجدون من الصواب الإعلان باستمرار عن مثل هذه العمليات.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات “بي كا كا”، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة المسلحة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر المسلحة إلى الداخل التركي