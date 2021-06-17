  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وزير خارجية البحرين يزعم أن بلاده تتواصل مع حكومة إسرائيل الجديدة للتعرف على “سياسة السلا…

وزير خارجية البحرين يزعم أن بلاده تتواصل مع حكومة إسرائيل الجديدة للتعرف على “سياسة السلام”

منشور 17 حزيران / يونيو 2021 - 12:39
عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني يوم الأربعاء إن مملكة البحرين تتواصل مع الحكومة الجديدة في إسرائيل للتعرف على سياستها “تجاه الجهود الرامية الى إحلال السلام في المنطقة من خلال تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا التواصل يأتي “انطلاقا من نهج المملكة القائم على التفاهم والحوار والتعاون بين الشعوب”.

وأكد الوزير الحرص على التواصل “في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، للدفع بمسار عملية السلام في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء لصالح جميع شعوبها”.

كانت البحرين قد اتفقت على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2020، لتصبح ثاني دولة خليجية تأخذ هذه الخطوة بعد الإمارات.

وهنأ ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بتولي المنصب معربا عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة. (رويترز)

كلمات دالة:عبد اللطيف الزياني

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...