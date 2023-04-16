وزير الخارجية السوري يجري مباحثات في تونس

البوابه - يتلقي فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري غدا الاثنين، خلال زيارة إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يومين نظيره التونسي نبيل عمار.

وقالت وزارة خارجية تونس أن المقداد يزور تونس بدعوة من وأضافت أن الزيارة ستكون خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري.

وأشارت الخارجية التونسية في بيان أصدرته أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.

وكان بدأ المقداد أمس السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر، قام بإجراء مباحثات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال زيارته، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.

وسبق أن الجمهورية السورية في 12 أبريل، إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، اضافة إلى تمكين سوريا من استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية.