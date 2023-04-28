وزير خارجية ايران يقف امام الجنود الاسرائيليين

وقف وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، امام الجنود الاسرائيليين خلال زيارته الى منطقة الحدود اللبنانية الاسرائيلية على هامش زيارة يجيرها إلى لبنان وكانت بدأت يوم أمس.

وربما حملت الزيارة رسالة سيما وانها بعد ايام من قصف صاروخي مجهول على شمال فلسطين المحتلة لم يسفر عن سقوط قتلى في صفوف المستوطنين

واطلقت فصائل لم تعرف هويتها نحو 33 صاروخ كاتيوشا ردت اسرائيل بقصف مناطق فارغة بعد ان اتهمت حركة حماس بالمسؤولية عن العملية

قال وزير الخارجية الايرانية أن "المقاومة اللبنانية والفلسطينية في أفضل حالاتهما في حين أن الكيان الإسرائيلي في أسوأ حالاته ويعاني من أزمات متراكمة سياسية واجتماعية وأمنية"، معتبرا أن "التطورات الايجابية في المنطقة ستؤدي إلى عزل وانهيار الكيان الإسرائيلي".

هذا هو جبل #الجرمق أعلى جبلٍ في #فلسطين



عين وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان على حدود فلسطين أثناء زيارته برفقة وفد قيادي من حزب الله إلى بلدة #مارون_الراس الحدودية في جنوب لبنان . pic.twitter.com/Uy5vK3kQGK — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) April 28, 2023

عبداللهيان اكد على موقف طهران من دعم فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان لافتا إلى أن "المقاومة اللبنانية أثبتت أن الصهاينة لا تفهم إلا لغة القوة".

وغرس عبد اللهيان شجرة زيتون وسط حديقة طهران ووضع إكليلا من الزهور على نصب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته طائرات اميركية خلال زيارة الى العراق قبل عامين تقريبا