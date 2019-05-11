وزير خارجية بلجيكا يدعو لتعليق بيع الأسلحة للسعودية

دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب وجود شكوك في استخدامها في النزاع في اليمن.

وطلب الوزير من المناطق الأساسية الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، ( تملك السلطات التنفيذية في المناطق البلجيكية الثلاث (فلاندر ووالونيا وبروكسل)، صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.

ومن المعروف، أن ثلاثة أرباع قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، تتركز في والونيا، وفيها يتم إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية من طراز "إف ان هرستال". وتعتبر السعودية من أكبر زبائن شركات الأسلحة في تلك المنطقة.

وقال رينديرز، الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الفيدرالية، إنه يجب على فيلي بورسوس، رئيس السلطة التنفيذية في والونيا، وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب النزاع في اليمن، موضحا أن "العقود تنص على إمكانية ذلك".

وكان مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي، قد صرح لوكالة فرانس برس الجمعة، بأن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي كان مقررا أن ترسو في مرفأ هافر لتحميل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن تتوقف في هذا المرفأ الفرنسي

من جانبها، تؤكد فيلي بورسوس، أن منطقة والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية"، منذ مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر 2018