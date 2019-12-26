وزير داخلية الوفاق يزور تونس اليوم الخميس

نقل موقع “بوابة أفريقيا” الليبي عن مصادر مطلعة، تحفظ على ذكرها، أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، سيعقد، صباح غد الخميس، مؤتمرا صحافيا في تونس للحديث عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت المصادر إن ذلك يأتي في ضوء مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي باسطنبول، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ووفقا للمصادر، فإن السراج وصل إلى تونس في طائرة خاصة بعد وقت قصير من وصول أردوغان، صباح الأربعاء، مرفوقا بعدد من مساعديه، وذلك بهدف متابعة نتائج زيارة الرئيس التركي إلى تونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد، وكذلك لتبليغ الوفد التركي رسالة من السراج لم يفصح عنها.

ومن المنتظر أن يلتقي باشاغا الصحافيين الخميس على الساعة الثانية عشرة بتوقيت ليبيا، الحادية عشرة بتوقيت تونس بحسب الموقع. (د ب أ)