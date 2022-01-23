وزير داخلية فرنسا: وصول "لوبان" للسلطة سيدخلنا بحرب أهلية

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن وصول زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، إلى السلطة تعني زرع التفرقة والحرب الأهلية بفرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، نشرت اليوم الأحد، إن مارين لوبان، هي أخطر شخص على البلد.

وأوضح "دارمانين": "عندما تقول إنها ستجبر القضاة على اتخاذ عقوبات جنائية إلزامية، فهذا ليس ممكنا دستوريا، وسيكون ذلك بمثابة إنهاء لمبدأ أساسي وهو فصل السلطات. فهي عندما تتحدث عن صفر هجرة، فهذا ليس ممكنا تقنيا، ولا مرغوبا فيه لمستقبل الأمة. إذا تقلدت السيدة لوبان المسؤوليات، فسيكون ذلك يعني التفرقة الوطنية، ثم الحرب الأهلية".

وفي معرض جوابه عن سؤال حول مقترحات المرشح اليمني أيضا، فاليري بيكريس، فيما يتعلق بالمراقبة بالفيديو، قال وزير الداخلية الفرنسي: "الموضوع ليس فاليري بيكريس، ولكن مارين لوبان، التي تسعى أكثر للوصول للجولة الثانية (من الانتخابات الرئاسية)".