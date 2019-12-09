وزير قطري يصل الرياض استعدادا للقمة الخليجية في الرياض

ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي وصل إلى السعودية اليوم الإثنين، لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد تلقى قبل أسبوع، رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك لحضور القمة الخليجية المقررة غداً في الرياض.

في سياق مواز أيضاً، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار قد غادر إلى الرياض اليوم لترأس وفد دولة الكويت.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم (الثلاثاء)، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسبق للعاصمة السعودية أن استضافت الاجتماعات الخليجية ثماني مرات بدءاً من الدورة الثانية، التي حفلت بالكثير من المبادرات والقرارات خدمة لمواطني دول المجلس ورفعة كيان هذه العصبة وهي تخطو نحو التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.