وزير لبناني: بعد مارس ما في كهربا

أفاد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، أن وزارته غير قادرة على دفع سعر الوقود الضروري لتوليد الكهرباء، اعتبارًا من نهاية شهر مارس، وقال الوزير اللبناني: بعد مارس ما في كهربا ، مشدّدًا على ضرورة صدور الموافقة على تخصيص المزيد من التمويل.

لبنان على شفا حفرة

وقال “غجر”: الدولة مقبلة على حالة في قمة الصعوبة والخطورة، لأنه لا يوجد وقود وبالتالي لن تكون هناك كهرباء.

وأضاف: طلبت من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، سرعة إصدار الموافقة على الحصول على قرض طارئ لصالح شركة الكهرباء الحكومية بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية “ما يعادل 996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي” من أجل التمكّن من شراء المزيد من الوقود.

وكان الوزير اللبناني قد أوضح، في وقت سابق، أن لبنان يحتفظ بوقود يكفي فقط لمدة شهرين، بينما يجب أن يكون الاحتياطي الاستراتيجي كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر.