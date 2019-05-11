وزير لبناني سابق يقرر إقامة نصب تذكاري لغازي كنعان

كشف الوزير السابق وئام وهاب عن اتفاقه مع مجموعة من السياسيين على إقامة نصب تذكاري لقائد القوات السورية في لبنان سابقا، الراحل غازي كنعان، رغم تحكم الأخير بكل شاردة وواردة بالبلد

وغرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلا: "بعد الذي نشاهده اليوم تشاورنا مع مجموعة أصدقاء وقررنا إقامة نصب تذكاري لغازي كنعان فقد كان الرجل ديمقراطياً أو على الأقل ليس ديكتاتورياً تافهاً وبعض الذين حملوا عليه بعد رحيله يبدو بأن أقصى طموحهم كان أن يصبحوا نسخة تايوانيه عنه"

يذكر أنه بعد دخول الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 ربط الرئيس الراحل حافظ الأسد وحدات جيشه المنتشرة هناك بفرع الأمن والاستطلاع (الاستخبارات) ومقره عنجر، وعين غازي كنعان ابن مدينته القرداحة رئيسا للفرع عام 1982. ومن هنا بدأ كنعان يتحكم بتفاصيل المشهد اللبناني كله.

وزير الداخلية اللبناني الأسبق أحمد فتفت يصف كنعان بأنه "الحاكم بأمره" الذي عامل اللبنانيين بكثير من الاستعلاء. أما ضابط الارتباط السابق عدنان الهواش فيصفه بأنه كان رئيس الجمهورية في لبنان، ورئيس مجلس النواب، وصلة الوصل المباشرة مع حافظ الأسد.

وفي ظروف غامضة وجد وزير الداخلية السوري غازي كنعان (1942-2005) ميتا في مكتبه وسط دمشق عام 2005، في وقت كان تمر فيه العلاقات اللبنانية السورية بمرحلة حرجة بسبب اتهام دمشق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ورغم أن الرواية الرسمية تحدثت عن انتحار كنعان الذي وجد مسدسه بجانبه، فإن كثيرين ذهبوا إلى فرضية اغتياله