وزير يمني ينجو من محاولة اغتيال في عدن (صور)

نجا وزير الخدمة المدنية عن تيار المجلس الانتقالي بحكومة المناصفة، الدكتور عبد الناصر الوالي، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال في وعدن جنوب اليمن.

وافادت وسائل اعلام بأن عبوة ناسفة استهدفت الموكب بمنطقة العريش بشرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت إن الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.

الحمد لله على سلامه الوزير #عبدالناصر_الوالي



ولا نامت أعين الجبناء#عدن pic.twitter.com/4b55AZHREz — شلال جعمان (@Shalal_Gaman) March 18, 2021