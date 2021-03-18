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وزير يمني ينجو من محاولة اغتيال في عدن (صور)

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 12:16
الجيش اليمني
عبوة ناسفة استهدفت الموكب بمنطقة العريش شرق عدن

نجا وزير الخدمة المدنية عن تيار المجلس الانتقالي بحكومة المناصفة، الدكتور عبد الناصر الوالي، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال في وعدن جنوب اليمن.

وافادت وسائل اعلام  بأن عبوة ناسفة استهدفت الموكب بمنطقة العريش بشرق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت إن الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.

 

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