وساطة اسرائيلية بين الأطراف المتحاربة في السودان

تبذل اسرائيل جهود وساطة حثيثة بين الاطراف المتحاربة في السودان، والتي ترتبط معها بعلاقات وثيقة، بحسب ما افادت وسائل اعلام عبرية الاحد.

وقتل 56 شخصا وجرح المئات خلال اشتباكات اندلعت السبت، بين الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها حليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الخرطوم ومدن اخرى.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ في الصراع، والذي ياتي بعدما تاجل لمرتين توقيع اتفاق سلام بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن مسؤولين قولهم الاحد، ان وزارة الخارجية الاسرائيلية تشارك في محادثات وساطة تهدف الى تهدئة التوتر بين البرهان وحميدتي.

كما اكد موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ الدولة العبرية "تشارك بشكل فاعل" في الجهود الرامية الى تهدئة الأوضاع في السودان"، مشيرة الى ان مسؤولين اسرائيليين اجروا محادثات هاتفية في هذا الاطار مع نظراء لهم في معسكري البرهان وحميدتي.