وساطة محمد بن سلمان افرجت عن المرتزق الاميركي لدى قوات حفتر

كشفت مصادر متطابقة عن دور محوري لولي العهد السعودي في الإفراج عن الطيار الأمريكي المرتزق جيمي سبوغنل والذي وقع اسيرا لدى قوات خليفة حفتر في 7 مايو الماضي بعد اسقاط طائرته الميراج

وقالت مصادر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اهتم بقضيته بمجرد معرفته بأمر احتجازه، وطلب من المعنيين بذل الجهود اللازمة لإطلاق سراحه، مضيفا أن الحكومة السعودية لم تدفع للجيش الليبي مقابل الإفراج عنه.

بعد نفي السراج .. البيت الأبيض يؤكد بأن ” مرتزق الميراج ” المعتقل لدى الجيش الليبي أمريكي الجنسية . #ليبيا

واشنطن بوست : الطيار ترك الخدمة الحكومية في الولايات المتحدة منذ سنة 2013 وإدارة ترامب تتواصل مع الجيش الليبي بشأنه مع وجود وساطة سعودية . #المرصد

https://t.co/Lb0Y7rAdpP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وقال المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روبرت أوبراين: "نقدر لمحتجزيه قرارهم بالإفراج عنه كما نشكر المملكة العربية السعودية على دورها في حل هذه القضية".

وكشفت تقارير أن جيمي سبونوغل ينحدر من مدينة فلوريدا، ويبلغ من العمر 31 عاما، واتضح بعد أن اعتقل في 7 مايو الماضي أنه أمريكي على نقيض ما أعلن ساعة القبض عليه عن أنه برتغالي.

عاجل | روبرت أوبراين مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بأن طيار الميراج الذي كان يعمل لصالح حكومة الوفاق كمرتزق في #مصراتة وقبض عليه في 7 مايو الماضي أمريكي الجنسية يدعي جيمي سبوغنل وليس برتغالي كما زعم عند إعتقاله وبأنهم يتواصلون مع القيادة العامة بشأنه . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/9fJMpnlQOm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين في سلاح الجو الأمريكي أن سبونوغل التحق بالخدمة العسكرية عام 2006، وعمل في مجال الصيانة الفنية وترك الخدمة العسكرية عام 2013، فيما اشتغل لاحقا بصفة فني صيانة في صفوف الحرس الوطني بفلوريدا حتى عام 2016.

وقيل بشأنه إنه لم يكن طيارا في سلاح الجو بتاتا، وخدم آخر مرة كفني صيانة في قاعدة جوية بمدينة تامبا، وحصل على رخصة لقيادة الطائرات بعد انتهاء خدمته العسكرية.

وأعلنت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأمريكي جيمي سبونوغل الذي أسقط "الجيش الوطني الليبي" طائرته من طراز ميراج "إف -1" أثناء محاولتها الإغارة على موقع له في منطقة الهيرة، قد نقل أمس من مكان احتجازه في مدينة بنغازي إلى السعودية.