  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وسط حضور جماهيري.. مسلحو طالبان يحضرون مباراة كرة قدم في "هرات" (فيديو وصور)

وسط حضور جماهيري.. مسلحو طالبان يحضرون مباراة كرة قدم في "هرات" (فيديو وصور)

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 07:52
مقاتلون من حركة طالبان
مقاتلون من حركة طالبان

في إطار حملة حركة طالبان لتحسين صورتها، في أفغانستان وأمام العالم، حضر مسلحون من الحركة نهائي مباراة كرة القدم في مدينة هرات، وسط حضور جماهيري، ثم قدمو الكأس للفائز بالمباراة.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن المباراة أقيمت الجمعة بعد أربعة أيام من دخول "طالبان" إلى كابل وأن مئات المشجعين كانوا في الملعب الذي تم تجديده مؤخرا.

وكانت المباراة بين فريقي "أتاك إنريجي" و"هارت موني تشارجر"، وفاز فريق "أتاك" بنتيجة 1 - 0 عبر إحراز ضربة جزاء.

وذكرت "ديلي ميل" أن "طالبان" تبذل قصارى جهدها لتصحيح صورتها منذ زحفها إلى العاصمة الأفغانية كابل في الأسبوع الماضي.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...