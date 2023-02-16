وصف بلاده بالدولة الوظيفية.. نائب أردني يثير الجدل تحت "القبة"

عمان - البوابة - وسام نصر الله

أثار النائب الاردني ينال فريحات، عاصفة من الجدل تحت قبة مجلس النواب، بعد تصريحات وصف فيها البلاد بأنها مستقلة شكليا، ولا تملك السيادة، وبأنها تابعة للغرب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي، للرد عليها، واستنكارها.

وجاءت تصريحات النائب فريحات، يوم أمس الأربعاء، في كلمة ألقاها باسم كتلة الإصلاح النيابية، أمام المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2023.

وقال فريحات، إن الغرب الذي استعمر دول العالم الثالث، لم يترك الأردن ليستقل إلا شكليا، وجعله تابعا له حتى في الأكسجين الذي تتنفسه.

وأشار النائب الأردني، إلى أن الإستعمار حول الأردن إلى دولة وظيفية لحماية الإحتلال الاسرائيلي، كما أنه حرم الأردنيين من استخراج خيرات بلادهم.

الصفدي يرد

من جانبه رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي، تصريحات فريحات، معتبرا أنها تجافي الحقيقة، وسط ترحيب لافت من قبل النواب، ما عدا بعض نواب كتلة الإصلاح ذات التوجه الإسلامي.

وأكد الصفدي، أن الأردن بلد ذو سيادة ومستقل، وله قوات مسلحة، وليس كيانا وظيفيا.

الصفدي للنائب الفريحات : نحن دولة مستقلة ولسنا كياناً وظيفيا لحماية اسرائيل pic.twitter.com/rVxwF51hHS — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) February 15, 2023

وقال الصفدي: "إن ما يمر به الأردن من ضائقة اقتصادية، يأتي بسبب الموقف من القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس تحت قيادة الملك عبد الله الثاني".

وأضاف: "نحن دولة مستقلة ولسنا كياناً وظيفياً لحماية إسرائيل"

السجال الذي جرى بسبب اجتزاء وتأويل رئيس مجلس النواب لكلامي.. مع العلم بأن ما ذكرته يعتبر حقيقة وواقع.. وليس تحليل ووجهة نظر.. لكل من يملك الحد الأدنى من المعرفة السياسية. pic.twitter.com/WwlSCZ7XUs — ينال فريحات (@YanalFraihat) February 15, 2023

فريحات يوضح

ودفع الجدل الذي أثاره فريحات، لعودة النائب لتوضيح حديثه، وقال: "أنا لم أتحدث بأننا دولة وظيفية لحماية إسرائيل بل إن الاستعمار أراد لنا ذلك".

كما طالب فريحات، في تصريحاته النارية، بإجراء انتخابات نيابية دون تدخلات عبثية أو هندسةٍ تزويرية للإرادة الشعبية.

وقال إنه لا يمكن تحقيق إرادة الشعب إلا بعد رفع القبضة الأمنية عن عموم الحياة المدنية.

كما وجه النائب رسالة إلى العاهل الأردني جاء فيها: "لا تظن يا سيدي بأن طبقة المسؤولين الحالية ستسمح باجراء أي اصلاحات "حقيقية"، لأن الإصلاح سيمس مصالحهم ومكاسبهم التاريخية والمستقبلية".