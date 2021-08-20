وصف جمهور الاهلي بالبلهاء: قناة تلفزيونية توقف ظهور اعلامي مصري بارز

اعلنت مجموعة قنوات مصرية وقف ظهور احد اعلامييها البارزين حتى نهاية الموسم بعد ازمة تسبب فيها الاخير بشأن مبارة الاهلي والنادي الاسماعيلي

ايقاف ظهور مدحت شلبي

واعلن بيان صادر عن مجموعة "أون تايم سبورتس"، إيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، حتى نهاية الموسم، وقالت المجموعة في بيان لها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس، على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

مدحت شلبي يعتذر من جماهير الاهلي

وتقدم مدحت شلبي، مذيع برنامج "مساء أون تايم سبورتس"، الذي تمت إذاعته على قناة "أون تايم سبورتس 2"، باعتذار رسمي إلى جماهير النادي الأهلي، بعد نشرت الصفحة الرسمية للقناة عنوانا للفيديو يحمل هجوما ضد النادي الأهلي، بسبب الاتهامات التي وجهت إلى النادي الإسماعيلي بتفويت المباراة للزمالك.

وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت".

شلبي يصف جمهور الاهلي بالسفهاء

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية: «بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية، بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء».

وأضاف: «أنا عايز أسأل (البلهاء) كيف سيحدث التفويت؟ هل إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس يطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك!».

وواصل: «همشي مع البلهاء والسفهاء، لو إيهاب جلال، طلب من لاعبيه تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلاف مع أحد اللاعبين لأي سبب ويسرب اللاعب تلك المعلومة لوسائل الإعلام، يبقى مستحيل أن يطلب المدير الفني من اللاعبين تفويت المباراة، إيهاب جلال، مش (أبله)، لكي يفعل ذلك».

وتابع، «هناك تصور آخر أن يتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، يطلب منه تفويت المباراة، فيوافق رئيس الإسماعيلي ويطلب من المدير الفني خسارة المباراة!.. إيه البلاهة والسذاجة اللي احنا فيها دي، هل هناك تصور آخر لكي ينزل الفريق لخسارة المباراة؟».

وتابع: «لا أقف عند أحاديث السوشيال ميديا، لأنه عالم افتراضى، لكن أقف عند كلام الإعلامين والصحفيين ونجوم الكرة، وهقولهم «كفاكم بلاهة وساذجة، ولا تمشوا وراء السوشيال ميديا».

من جانبه ظهر الإعلامي مدحت شلبي، في مقطع فيديو صباح اليوم الجمعة، لتوضيح وجهة نظره لجماهير الأهلي، حول تصريحاته ببرنامج مساء الأنوار أمس الخميس، وقال: «عنوان الفيديو الذي تسبب في غضب جماهير الأهلي قام بنقل صورة غير صحيحة على الإطلاق للبعض».

وأضاف: «فوجئت بعنوان خاطئ للفيديو الذي تحدثت فيه عن وجهة نظر الجماهير في مسألة التفويت، وأخرجت الجماهير من هذا الأمر تماماً وقصدت بعض الأشخاص في الإعلام».