وصلة راقصة بين الشيخ عبدالفتاح مورو وفنانة تونسية

فاجأ رجل الدين التونسي والقيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية "عبدالفتاح مورو" الجمهور بعد ان قام بوصلة راقصة مع الفنانة "مريم بن مولاهم" خلال حفل خطوبتها من رجل أعمال خليجي.

وأظهرت الصور النائب السابق لرئيس البرلمان، والمرشح الرئاسي السابق عن حركة "النهضة" وهو يراقص الفنانة التونسية، الأحد الماضي.

انتقاد

انتقد الناشط "رشيد سليماني" ما فعله "مورو"، وكتب على حسابه في موقع "فيسبوك": "كيف يسمح الأستاذ عبدالفتاح مورو لنفسه أن يصل إلى مستوى كهذا، ما الذي يريد إيصاله إلينا، هذا تهوّر وإساءة لسنّه ومكانته بعيدا عن ما أمرنا الله ورسوله به"، وفق قوله.

رقص القيادي السابق في"النهضة" عبدالفتاح مورو مع فنانة تونسية يثير جدلا واسعاhttps://t.co/kDcauvlQbh pic.twitter.com/S6Syyt1SgC — إرم نيوز (@EremNews) February 16, 2021

وكتب البرلماني السابق "محمد نجيب كحيلة"، عبر "فيسبوك": "عبدالفتاح مورو أحد أهم من ألقى خطبا رنانة تلهب المشاعر الدينية، وتدعو لخشية الله والتطهر والتعفف، ظهر في غير الصورة التي يفترض أن يكون فيها، سواء لمكانته الحزبية أو الاجتماعية أو السياسية".

اعتبرت "مريم بن مولاهم" أن حضور "مورو" حفل خطوبتها، وقراءة الفاتحة ومراقصتها شرف لها، معبرة عن امتنانها له عبر "فيسبوك".

كما كتبت الإعلامية التونسية "بثينة قويعة" بالقيادي السابق في "النهضة" في حسابها على "فيسبوك": "خلافا للكثيرين، أعجبتني الصورة التي تعبر عن حرية شخصية، من حقك أن ترقص، فشعب لا يعرف الرقص لا يعرف الثورة".

صورة للقيادي في جماعة الاخوان المسلمين عبد الفتاح مورو وهو يرقص في حفل خطوبة الممثلة التونسية مريم بن مولاهم أمس. الله يقوي أيمانك يا شيخ 😁 pic.twitter.com/vkykkPSMHO — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) February 16, 2021

وفي السياق، انتقد الإعلامي "شكري الباصومي" التعليقات التي اعتبرت أن القيادي "مورو" منافق، معتبرا أنه يشبه كل التونسيين.

كما كتبت الناشطة "رجاء بن شعبان"، قائلة: "أنتم لستم ملائكة، وليست لديكم صكوك غفران توزعونها كيف شئتم، كم أصبحت أكره هذا الفضاء (فيسبوك) الذي ينصب البعض، فيه، أنفسهم قضاة".

وكتبت الناشطة "خيرة خلف الله" في حسابها على "فيسبوك": "تبدو شخصية عبدالفتاح مورو مختلفة عن باقي رعيل النهضة المتشدد، خاصة من بين المؤسسين لحركة النهضة".

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