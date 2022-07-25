وصول شحنة دبابات بولندية إلى أوكرانيا.. وزيلينسكي: "سننتصر"

أعلنت "كييف"، اليوم الإثنين، عن وصول شحنة دبابات بولندية من طراز "بي تي 91 - تواردي" إلى أوكرانيا، في الوقت الذي جدد فيه الرئيس فلادومير زيلينسكي تأكيده أن أوكرانيا ستنتصر.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك،: "بي تي 91 – تواردي البولدنية بالفعل في أوكرانيا، شكرا لأصدقائنا"​​​.

وفي وقت سابق، أُعلن أن" بولندا ستزود أوكرانيا بدبابات، ومدافع هاوتزر وهاون وذخيرة، وقطع غيار طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وغيرها".

وقال زيلينسكي، ان كييف ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لها.

واوضح الرئيس الأوكراني إنه يستشعر معرفة المحتلين بانهم سيخسرون من خلال المحادثات التي يجريها عناصر القوات الروسية المشاركة في الحرب مع ذويهم.

روسيا: دول الناتو تلعب بالنار

وكانت روسيا الاتحادية أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على خلفية إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول حلف الناتو "تلعب بالنار"، من خلال تزويدها أوكرانيا بالسلاح".

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيؤثر سلبا على العملية".

ألمانيا: حرب ضد وحدة أوروبا

وحذر الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير"، من انقسام الدول الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا، واعتبرها حربا ضد وحدة أوروبا.

وقال الرئيس الألماني إن هذه المعركة لا تعني أراضي أوكرانيا فحسب، انما تمس الأساس المشترك لما اسمها بالقيم والنظام السلم، واتهم روسيا بانها لا تكتفي بإعادة النظر في الحدود، ولا باحتلال أراضي دولة مجاورة، انما تشكك في طبيعة الدولة الأوكرانية.

ونشرت صحيفة تايمز مقالا للصحفي البريطاني رود ليدل، اكد فيه أن وسائل الإعلام الغربية تخفي عن عمد نجاحات روسيا الكبرى في أوكرانيا، ولفت إلى أن الصحف الأجنبية تحاول المبالغة في إمكانيات رد القوات المسلحة الأوكرانية. مشيرا إلى أن النجاحات الرئيسة للروس تمت تغطيتها بشكل أكثر تواضعا.

واكدت سلطات مقاطعة خيرسون ان القوات الاوكرانية شنت هجوما عليها لكن باء بالفشل.

واضافت ان المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم، فيما اعلنت جمهورية لوغانسك، إن القوات الأوكرانية أطلقت خمسة صواريخ من منظومة هيمارس الاميركية على مدينة الشيفسك في الجمهورية.