وصول "كيم" الى هانوي للقاء ترامب في موكب يخطف الانظار

خطف موكب الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الأنظار لدى وصوله إلى العاصمة #هانوي متجها إلى فندقه.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد وصل صباح الثلاثاء، على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها 4 آلاف كيلومتر، توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين والتي غادرها على متن سيارة تقله إلى العاصمة هانوي حيث ستجري القمة.

وتستعد العاصمة الفيتنامية لاستضافة يومي الأربعاء والخميس هذه القمة بالغة الأهمية والتي يأمل ترمب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.