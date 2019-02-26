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وصول "كيم" الى هانوي للقاء ترامب في موكب يخطف الانظار (فيديو)

وصول "كيم" الى هانوي للقاء ترامب في موكب يخطف الانظار (فيديو)
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