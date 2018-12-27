وصول مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى الحدود مع سوريا

تضم التعزيزات ناقلات جنود مدرعة جرى إحضارها من ولاية جانقيري شمالي تركيا

وصل إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، فجر الخميس، مزيد من التعزيزات العسكرية المرسلة إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وتضم التعزيزات ناقلات جنود مدرعة جرى إحضارها من ولاية جانقيري شمالي تركيا.

وأوضح أن المركبات العسكرية وصلت إلى منطقة “ألبيلي” في كليس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت مصادر عسكرية أن التعزيزات جرى توجيهها إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات مسلحة شمالي سوريا. (الأناضول)