وضع نواب تونسيين في الاقامة الجبرية احدهم متهم باغتصاب قاصر

قرر وزير الداخلية التونسي وضع النائب زهير مخلوف، قيد الإقامة الجبرية بمنزله، في محافظة ولاية نابل وفق ما افاد الاخير على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي كما وضع النائبمحمد صالح اللطيفي تحت الإقامة الجبرية بمنزله في محافظة نابل اليوم الاثنين.

مخلوف: لا مبرر قانوني

واعتبر مخلوف إن القرار جاء "دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس"

كان مخلوف أوقف عام 2019 عقب فوزه بمقعد في البرلمان التونسي بسبب اتهامات موجهة له بالتحرش بفتاة قاصر.

معارضة لاجراءات سعيد

وأشار إلى أن "هذا الأمر جاء نتيجة عدم صمتي على الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد ونضالي الشرس في الإنترنت وفي المواقع الإلكترونية ضد هذه التجاوزات اللادستورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها ضد النواب وضد القضاة وضد النشطاء".

اللطيفي تحت الاقامة الجبرية

على صعيد متصل وضع النائب البرلماني محمد صالح اللطيفي تحت الإقامة الجبرية بمنزله في محافظة نابل اليوم الاثنين وذلك على ضوء القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس سعيد والمتمثلة بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإسناد منصب النائب العام لنفسه في إجراءات يراها معارضون أنها "انقلاب"، لكن الرئيس يدافع عن قراراته بدافع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

قيادي في حزب النهضة تحت الاقامة الجبرية

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال مسؤول بحركة النهضة في تونس لوكالة رويترز إن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في حزب النهضة الإسلامي والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وفي يوليو وضعت السلطات التونسية وكيل المحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية أيضا.