وضع وزير الدفاع الاميركي ونائبه بالحجر الصحي

أعلن البنتاغون وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن «هناك 37 إصابة لموظفي البنتاغون بالفيروس».

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الإثنين في بيان، إجراء أول تجربة على البشر في الولايات المتحدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ولفت البيان إلى أن التحذير جاء في مكالمة هاتفية بين بومبيو ومسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي.

وأوضحت “أسوشيتد برس” أن العلماء في معهد “كايزر للبحوث الصحية” في مدينة سياتل الأمريكية بدأوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ”COVID-19″، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد.