وفاة أبو الغيط بعد صراع مع السرطان

فارق الصحفي المصري محمد أبو الغيط الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 34 عاما.

ودخل أبو الغيط الذي يقيم في لندن مع عائلته في غيبوبة مدة يومين ليفارق الحياة عقب ذلك، تاركا من خلفه زوجة وطفلا صغيرا عمره 6 أعوام.

واستهل الصحفي المصري محمد أبو الغيط حياته المهنية في العام 2012 طبيبا في مستشفى إمبابة العام في القاهرة لينتقل عقب ذلك للعمل الصحفي بمصر في فضائية " أون " وصحيفة الشروق ، ثمّ قناة "الحرة" ثم تلفزيون "العربي"، إلى جانب عمله مع شبكة أريج للصحافة الاستقصائية ومقرها في العاصمة الأردنية عمان.

الصحفي المصري محمد أبو الغيط

الصحفي المصري محمد أبو الغيط