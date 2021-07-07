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وفاة أحمد جبريل أمين عام "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" في دمشق

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 03:25
أحمد جبريل
أحمد جبريل

نعت ​"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أمينها العام ​أحمد جبريل​ الذي توفي الاربعاء، في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

وقالت صحيفة "القدس" المقدسية ان مواقع اعلامية تناقلت خبر وفاة القيادي أحمد جبريل امس الاثنين، في مستشفى امية في العاصمة السورية دمشق، اثر اصابته قبل ايام بتفجير نجم عن قنبلة وُضعت في طريقه. 

واضافت ان اصدقاء لجبريل اكدوا الاربعاء، نبأ وفاته دون ايضاح سبب الوفاة وما اذا ما كان جراء اصابته بانفجاة او على اثر وعكة صحية.

من هو أحمد جبريل

ولد أحمد جبريل قرب يافا عام 1928 ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين وأصبح ضابطا في الجيش السوري وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين.

وكان أحمد جبريل قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية واتخذت من دمشق مقرا لها.

وبعد فشل محاولات لدمج فصيله مع حركة فتح بزعامة الرئيس الراحل ياسر عرفات، شارك جبريل في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام 1967، ثم انشق عنها ليؤسس القيادة العامة.

يعد أحمد جبريل من القادة الفلسطينيين القلائل الذين لهم تكوين عسكري، وفصيله يعد من أكثر المراهنين على المقاومة المسلحة. يذكر ان ابنه جهاد اغتيل سنة 2002 في لبنان في انفجار اتهمت إسرائيل بتدبيره.

""احمد جبريل
اصدقاء لأحمد جبريل اكدوا الاربعاء، نبأ وفاته دون ايضاح سبب الوفاة

 

كما كان أحمد جبريل من حلفاء النظام السوري وشارك إلى جانب القوات الموالية له في حرب المخيمات الفلسطينية في لبنان.

كلمات دالة:أحمد جبريلالجبهة الشعبية - القيادة العامةسوريا

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