وفاة أحمد جبريل أمين عام "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" في دمشق

نعت ​"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أمينها العام ​أحمد جبريل​ الذي توفي الاربعاء، في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

وقالت صحيفة "القدس" المقدسية ان مواقع اعلامية تناقلت خبر وفاة القيادي أحمد جبريل امس الاثنين، في مستشفى امية في العاصمة السورية دمشق، اثر اصابته قبل ايام بتفجير نجم عن قنبلة وُضعت في طريقه.

واضافت ان اصدقاء لجبريل اكدوا الاربعاء، نبأ وفاته دون ايضاح سبب الوفاة وما اذا ما كان جراء اصابته بانفجاة او على اثر وعكة صحية.

توفي الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" #أحمد_جبريل، اليوم الأربعاء، متأثراً بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق.#فلسطين pic.twitter.com/Hwp1xIj8hp — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 7, 2021

من هو أحمد جبريل

ولد أحمد جبريل قرب يافا عام 1928 ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين وأصبح ضابطا في الجيش السوري وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين.

وكان أحمد جبريل قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية واتخذت من دمشق مقرا لها.

القائد الفلسطيني الكبير ومؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة #أحمد_جبريل في ذمة الله

بأمان الله يا أبو جهاد pic.twitter.com/Ij3N6UdTLW — Bissane Tarraf بيسان طراف (@TarrafBissan) July 7, 2021

وبعد فشل محاولات لدمج فصيله مع حركة فتح بزعامة الرئيس الراحل ياسر عرفات، شارك جبريل في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام 1967، ثم انشق عنها ليؤسس القيادة العامة.

اخبار عن نفوق السوط السوري الذي اتخذ من اسم فلسطين منطلقا وهو من رفع السلاح على إخوته وتقبل جرح عدوه فمن يحزن على العدو سيكون قطعة في حذاءه،،#احمد_جبريل pic.twitter.com/Czw3dX7UDi — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) July 7, 2021

يعد أحمد جبريل من القادة الفلسطينيين القلائل الذين لهم تكوين عسكري، وفصيله يعد من أكثر المراهنين على المقاومة المسلحة. يذكر ان ابنه جهاد اغتيل سنة 2002 في لبنان في انفجار اتهمت إسرائيل بتدبيره.

اصدقاء لأحمد جبريل اكدوا الاربعاء، نبأ وفاته دون ايضاح سبب الوفاة

كما كان أحمد جبريل من حلفاء النظام السوري وشارك إلى جانب القوات الموالية له في حرب المخيمات الفلسطينية في لبنان.