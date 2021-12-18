وفاة اثنين من ابناء اليوتيوبر محمد الشمري وامير سعودي يسدد 2 مليون ريان من ديونه

تكفل الأمير عبد العزيز بن فهد، بتسديد ديون مشهور السوشيال ميديا محمد الشمري الذي توفي مع اثنين من ابنائه في حادث سير مؤخرا، فيما قدم مساعدة مالية لابنائه المصابين

الامير عبدالعزيز يسدد 2 مليون ريال

وأعلن الفنان السعودي فايز المالكي، أن الامير عبدالعزيز نجل الملك الراحل فهد وابن شقيق الملك سلمان قد تكفل بسداد 2 مليون ريال كانت ديون على مشهور السوشيال ميديا محمد الشمري الذي توفي مع اثنين من أبنائه في حادث سير في الرياض.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبد العزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه".

وذكر المالكي في وقت سابق اليوم أن الأمير عبد العزيز، قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد الذي توفي مع اثنين من أبنائه خلال حادث مروري مروع.

صاحب الأيادي البيضاء سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد يتكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين #محمد_غانم_الشمري بعد وفاته مع ولديه.

كتب الله له الأجر pic.twitter.com/u9WViV2I7E — فايز المالكي (@fayez_malki) December 18, 2021

وضع صحي صعب للابناء

ونشرت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة مشهور السناب شات واليوتيوبر محمد الشمري مساء الخميس هو وابنته وابنه في حادث مروري تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.

وعن صحة أسرة الفقيد قال الجد ناصر براك الشمري، إن زوجته وابنتيه وابنه الكبير فهد ليسوا على مايرام، معربا عن شكره للسلطات وإدارة المستشفى والطاقم الطبي، لافتا إلى أنه سيتم تحويلهم إلى الرياض لمستشفى الحرس الوطني لواصلة علاجهم.

وشيع أهالي رفحاء شمال السعودية بعد صلاة الجمعة، جثمان شهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية محمد الشمري، بعد تعرضه لحادث مروري قاتل هو وأسرته، أثناء سفره إلى العاصمة الرياض قادماً من رفحاء، ما أدى إلى وفاته.