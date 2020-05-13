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وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية التونسي الشاذلي القليبي

منشور 13 أيّار / مايو 2020 - 12:07
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

 توفي صباح اليوم الأربعاء الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي عن عمر يناهز 95 عاما في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس.

وأورد موقع مجلة ليدرز اليوم خبر الوفاة نقلا عن عائلة السياسي الراحل.

شغل القليبي، الذي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما كان مقر الجامعة بتونس بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

وكان للراحل دور كبير في وضع المؤسسات الأولى لقطاعات الثقافة والإعلام منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 كما تقلد عدة مناصب حكومية.

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