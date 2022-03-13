وفاة الاميرة السعودية الشابة نورة بنت فيصل

نعى الديوان الملكي السعودي الأحد، الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود التي توفيت عن 34 عاما.

وقال الديوان الملكي في بيان "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود".

واضاف البيان ان الاميرة الراحلة "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين .. بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله" في العاصمة الرياض.

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.https://t.co/uRZIsXm7sI#واس pic.twitter.com/Rm5pI4EDew — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 13, 2022

ولم يكشف البيان سبب وفاة الاميرة نورة التي تعد من الأميرات البارزات في السعودية والخليج العربي.

الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

والأميرة نورة بنت فيصل آل سعود هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غلوبال فاشن هاروس في المملكة العربية السعودية وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجتمع الموضة السعودي كما أنها منظمة أسبوع الموضة السعودي الذي يقام مرتين في السنة.

وكانت الاميرة الراحلة نورة بنت فيصل آل سعود نظمت أول أسبوع للموضة في السعودية عام 2018 بالشراكة مع الهيئة العامة للترفية التي يترأسها الأمير تركي آل الشيخ.

وهي حاصلة على ماجستير في ادارة الاعمال الدولية من دولة اليابان، وكانت تجيد ثلاث لغات الى جانب العربية الام، وهي اللغة الإنجليزية والفرنسية واليابانية.