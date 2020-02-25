وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 92 عاما.

وقال فريد الديب، محامي أسرة مبارك، أن الرئيس السابق الذي توفي في احد المسشفيات العسكرية في القاهرة "عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين".

وأضاف "البقاء لله. مبارك مات، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وجرى استدعاء أسرته بالكامل في المستشفى، وتوفي صباح اليوم".

كان علاء، نجل مبارك، قال في وقت سابق إن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وأضاف في تدوينة، عبر حسابه على تويتر، منذ أكثر من أسبوعين "أجرى والدي عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، قبل ثلاثة أيام، عنن مصدر طبي مطلع قوله إنه تم احتجاز مبارك في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة تعرضه إلى وعكة صحية شديدة مؤخراً، نُقل على إثرها إلى المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.

وقال المصدر حينها إنّ حالة مبارك الصحية غير مستقرة حتى الآن، نتيجة إجرائه عملية جراحية في المعدة لاستئصال ورم سرطاني، الشهر الماضي، وهو ما يستلزم بقاءه في المستشفى إلى حين الانتهاء من بعض الفحوص الطبية اللازمة.

وأطاحت قورة 25 يناير بمبارك، إثر احتجاجات واسعة في مصر عموما والقاهرة خصوصا، في شباط/فبراير العام 2011، ومنذ إذ بات يعرف بـ"الرئيس المخلوع"، بعدما حكم مصر أكثر من 30 عاما.

رابع رئيس

محمد حسني السيد مبارك، ولد في 4 مايو/أيار 1928، بقرية كفر المصيلحة، محافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وتولى السلطة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981 خلفا للرئيس محمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير/شباط 2011 عندما تنحى تحت ضغوط شعبية وسلم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

تخرج مبارك من الكلية الحربية عام 1950 وتدرج بصفوف القوات المسلحة حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل/نيسان 1972، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

في عام 1975 اختاره السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام 1981 تولى مبارك رئاسة مصر بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999، ثم فاز في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005.

