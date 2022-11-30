وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين عن 96 عاما

توفي الاربعاء، الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين عن عمر يناهز 96 عاما، بجسب ما افادت وكالة الصين للأنباء "شينخوا".

وقالت الوكالة ان الرئيس السابق توفي فش شنغهاي بسبب "سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء"..

وكان آخر ظهور لزيمين خلال حضوره أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في قاعة الشعب الكبرى ببكين الشهر الماضي.

وكان زيمين الذي تولى السلطة بعد قمع احتجاجات ساحة تيان أنمين، قاد عملية التحول التي بدأتها البلاد نهاية الثمانينات، لتصبح قوة جبارة على الساحة الدولية.

وشغل زيمين منصب رئيس جمهورية الصين الشعبية بين 27 مارس 1993 و 15 مارس 2003.

كذلك شغل منصب زعيم الحزب الشيوعي الصيني الى جانب ترؤسه اللجنة العسكرية المركزية للحزب.

ويعزى الفضل الى زيمين في تحويل منصب رئاسة الدولة من دور شرفي الى فاعل وممسك بزمام الأمور وفقاً للمعايير الدولية .